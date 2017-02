Peru exige pagamento por danos causados ao país no escândalo da Odebrecht

O Peru exigiu hoje US$ 61 milhões como reparação civil a vários acusados em um caso de suborno da construtora brasileira Odebrecht, incluindo ao ex-presidente Alejandro Toledo e a um ex-representante da empresa no país.

O pedido foi realizado por uma advogada do Estado ante o juiz Richard Concepción, que na semana passada aceitou a acusação e o pedido de prisão preventiva de Toledo por supostamente ter recebido US$ 20 milhões para ajudar a Odebrecht a obter a licitação de uma estrada.

A advogada Katherine Ampuero pediu para que Toledo, seu amigo e testa de ferro, Josef Maiman, o ex-representante da Odebrecht, Jorge Barata, e outras cinco pessoas envolvidas no escândalo pagassem pelos danos.

No ano passado, a Odebrecht admitiu ao Departamento de Estado dos Estados Unidos que pagou cerca de US$ 800 milhões em subornos a políticos de vários países latino-americanos. Fonte: Associated Press.

