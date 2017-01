Peru anuncia projeto para limpeza do Lago Titicaca

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, lançou nesta sexta-feira um plano para realizar uma limpeza no Lago Titicaca, após anos de poluição descontrolada na área. Kuczynski disse que serão construídas dez usinas de tratamento em rios que desembocam no Titicaca, ao custo de US$ 437 milhões. O presidente realizou o anúncio durante uma visita ao lago, que fica a uma altitude elevada e faz fronteira com a Bolívia.

A rápida expansão de cidades e fábricas próximas ao Titicaca contribuiu para a piora do quadro, no lago que já teve água cristalina e hoje tem uma água esverdeada, onde milhares de pescadores não conseguem mais seu sustento.

A cada ano, cerca de 750 mil turistas visitam o lago, localizado a uma altitude de 3.800 metros. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários