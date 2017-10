Perseguição termina em batida de viaturas e prisões por roubo de estepes em SP

Duas viaturas da Polícia Militar colidiram de frente na Marginal do Rio Tietê, por volta da 1h desta quinta-feira, 5, durante uma perseguição a criminosos. Os policiais haviam seguido por cerca de dez quilômetros um carro roubado no qual, depois, foram encontrados oito estepes furtados.

Dois rapazes de 19 anos que estavam no veículo foram presos e encaminhados ao 33º Distrito Policial (DP), de Pirituba. Ninguém se feriu no acidente, de acordo com a PM. A batida aconteceu quando o criminoso que dirigia deu um "cavalo de pau" e entrou na pista expressa da Marginal pela contramão para tentar fugir. Um dos PMs que estavam na direção tentou desviar para continuar a perseguição e colidiu de frente com a outra viatura.

Pouco depois, os ladrões acabaram sendo cercados e detidos. Os estepes que eles carregavam haviam sido furtados no bairro Santana, na zona norte, algumas horas antes, segundo as informações da Polícia Militar.

