Perseguição policial a assaltantes termina com três feridos em Nova Iguaçu

Três pessoas ficaram feridas ontem (12) em um evento do Dia das Crianças, em um parque de diversões, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, ao receber a informação de que assaltantes roubaram um carro e sequestraram um motorista para efetuar saques em caixas eletrônicos, os policiais iniciaram a perseguição.

Pela versão da Polícia Militar, os criminosos atiraram em direção aos policiais, mas os agentes não revidaram por causa do motorista, que estava como refém. Um cerco foi feito próximo ao parque de diversões. Nesse momento, os tiros, que, segundo a PM, foram disparados pelos criminosos, atingiram as pessoas no parque.

Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Três pessoas foram presas e autuadas. O carro e o refém foram resgatados.

Policial e empresário são assassinados

Em outra ocorrência criminal na Baixada Fluminense, um policial militar reagiu a um assalto na divisa entre Duque de Caxias e São João de Meriti, dando início a um tiroteio.

Um empresário que estava no carro do policial morreu na hora. O policial chegou a ser encaminhado a um posto de saúde em São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja Também

Comentários