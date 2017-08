Pernambucano José Márcio vence Meia Maratona do Rio

O brasileiro José Márcio Leão venceu, hoje (20), a 21º Meia Maratona do Rio de Janeiro, que reuniu atletas de 26 países, divididos nas categorias Elite Masculina e Feminina e Cadeirante e 5k.

Pernambucano de Garanhuns, o atleta terminou o circuito de 21.097 metros, entre a Praia de São Conrado e o Aterro do Flamengo, com o tempo de 1h4min18seg. Em seguida, cruzaram a linha de chegada o etíope Demiso Gudeta e o brasileiro Damião Ancelmo de Souza. Com a vitória de José Márcio, o Brasil conquistou o 1º lugar no pódio pelo segundo ano consecutivo. Em 2016, o vencedor foi Giovani dos Santos.

O pernambucano treinou 28 dias consecutivos para participar da competição. “Comecei a prova determinado a puxar o pelotão e fiz isso em 96% da prova, quando cheguei nos 900 metros finais abri um pouco e nos últimos 200 metros dei um tiro até a linha de chegada, o que deu certo”, revelou.

Na categoria feminina, a vencedora foi Esther Kakuri que pela primeira vez correu na Meia Maratona do Rio. A queniana terminou a prova com 1h14min44seg. “O clima úmido estava perfeito para correr, além disso, a energia das pessoas por onde eu passava era contagiante”, contou Ester, que prometeu voltar na Meia Maratona de 2018.

Entre as brasileiras na Elite Feminina, o destaque foi a paranaense Joziane Cardoso com o tempo de 1h16min36seg, conquistando o 3º lugar. Ela foi a campeã do ano passado. “Este resultado representa muito treino e foco. As quenianas se preparam somente para a prova, ao contrário de mim”, disse, Joziane que já se prepara para a Volta da Pampulha.

Na categoria Cadeirante, o pódio foi brasileiro. No masculino, o vencedor foi Leonardo de Melo, com o tempo de 52min14seg, seguido de Heitor dos Santos, com 58min42seg e Wellington Adriano Antunes de Souza Junior, que terminou o circuito com 59min16seg. No feminino, Aline dos Santos Rocha ganhou a medalha de ouro com 54min45seg. Em segundo, ficou Maria de Fátima Chaves, que completou a prova em 59min7seg e em terceiro, Vanessa Cristina de Souza, com 59min11seg.

