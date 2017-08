Pernambucana cobre Universíade de Taipei em programa de jovens repórteres

Enquanto atletas universitários de todo o mundo buscam medalhas na Universíade de Taipei, a brasileira recém-formada em jornalismo Rafaela Burity, de 23 anos, participa de uma prova de fogo: a pernambucana foi uma das selecionadas pelo programa de jovens repórteres da Federação Internacional de Esporte Universitário (Fisu), e tem o desafio de produzir conteúdo diariamente sobre o evento esportivo que reúne milhares de atletas de 21 modalidades.

"Eles te jogam na situação para você se virar. Vida de jornalista é assim mesmo, mas ao mesmo tempo é tenso para quem nunca cobriu um evento desse porte", conta ela, que também assiste a palestras. "O programa é uma mistura de trabalho em campo com capacitação"

Todos os dias, ela terá que entregar três matérias curtas ou uma reportagem especial, e a liberdade para propor assuntos é total. "É todo dia: catar histórias, propor as pautas e ir atrás".

O conteúdo produzido pelos jovens repórteres é publicado em uma revista eletrônica digital que teve o primeiro número lançado ontem (20). A demanda dos editores é por histórias de interesse humano e não relatórios sobre quem ganhou ou perdeu as provas. Para Rafaela, esse é um ponto positivo:

"Gosto das histórias que emocionam e mostram a diferença que o esporte faz na vida das pessoas e da sociedade. Estou indo atrás disso".

Ela conta que se inscreveu no programa incentivada por um amigo que foi jovem repórter da Fifa. Na época, ela estava para se formar na Universidade Católica de Pernambuco e buscava uma perspectiva profissional após a rotina de estágio e faculdade. Em fevereiro, a jornalista soube que havia sido selecionada junto com um estudante do Canadá para representar as Américas, e veio a Taipei com tudo pago pela federação.

Em seu último estágio, Rafaela chegou a trabalhar com redes sociais durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e se encantou com o evento que reuniu atletas de todo o planeta. "Sempre amei esportes e fiquei com aquele gostinho de que queria ter a oportunidade de cobrir o evento", diz ela, que aproveitou a oportunidade também para saber se vai se identificar com essa área do jornalismo: "Vou ver se é algo que faço bem e amo ou se é algo que não vale a pena ir atrás".

FOTO: Rafaela Burity é do Recife e se formou na Universidade Católica de Pernambuco

