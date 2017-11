Perkal Chevrolet é certificada concessionária Classe A

A Perkal, que está há 40 anos no mercado sul-mato-grossense, se destaca entre demais da região pelos indicadores de alto desempenho - William Silva

A Perkal recebeu na manhã de ontem (22) o prêmio Classe A concedido pela Chevrolet as melhores concessionárias do País. Os quesitos atendimento, pós-venda e bom relacionamento são alguns dos fatores analisados pelos próprios clientes e coletados pela multinacional. A qualidade é imprescindível para a conquista da mais alta categoria de avaliação dentro da empresa, que está há 40 anos no mercado sul-mato-grossense.

O diretor-presidente da Perkal, Sérgio Dias Campos, creditou o sucesso da empresa a gestão e cooperação dos funcionários.

A Perkal Chevrolet, conquistou a premiação de Concessionária Classe A da General Motors e segue fazendo parte do seleto grupo das revendas mais premiadas do País. A distinção é concedida a não mais do que 10% de quase 550 concessionárias Chevrolet no Brasil. A Perkal, que está há 40 anos no mercado sul-mato-grossense, se destaca entre demais da região pelos indicadores de alto desempenho.

Na entrega da placa Concessionária Classe A, o vice-presidente de marketing e vendas da General Motors do Brasil e da América Latina, Celso Watanabe, destacou a colaboração dos profissionais que atuam diretamente na Perkal.

A premiação Classe A é resultado de um processo anual de avaliação complexa, realizado na rede de concessionárias Chevrolet. Para ser uma concessionária Classe A, é necessário atender a critérios internacionais que compreendem: performance de vendas, participação de mercado, investimento em treinamento, instalações, indicadores operacionais e, principalmente, satisfação dos clientes, fator este que detém o maior peso na avaliação.

Durante a cerimônia, um colaborador de cada setor recebeu uma homenagem, representando a valorização da empresa frente ao trabalho desenvolvido.

A entrega da premiação ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), nas instalações da matriz (Avenida Eduardo Elias Zahran, 2190 - Bairro Vilas Boas), em Campo Grande, onde o diretor-presidente, Sérgio Dias Campos recebeu a placa de classificação A. Entre os presentes estavam os convidados especiais, Celso Watanabe (vice-presidente de marketing e vendas da GM do Brasil e da América Latina), Gustavo Ferreira (Gerente de Marketing),Thiago Silva (Gerente Nacional de Pós Vendas), Gustavo Sulzer( Gerente Regional de Operações na GM), Lucas Teixeira (Gerente de negócio e de vendas da GM) e juntamente ao corpo de colaboradores das concessionárias Perkal.