Peritos já estão na escola atacada em Suzano

Por volta das 11h20 desta quarta-feira, 13, peritos já estavam dentro da a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande SP. Imagens de emissoras de TV mostram projéteis no chão do pátio do colégio.

Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram a escola e efetuaram os disparos. Até o momento, a PM registrou a morte de cinco alunos e um funcionário em decorrência dos disparos. Há feridos. Os atiradores teriam se matado.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o Pronto Socorro Municipal já recebeu crianças com ferimentos leves e os feridos com maior gravidade estão sendo encaminhados ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

A professora Sandra Perez falou sobre o ataque. "Foi às 9h30. Ouvimos disparos. Estava na sala de aula, na hora do intervalo. Pensei que fossem bombas. Quando eu percebi que eram tiros fiquei lá. Só saí quando os policiais chegaram, 20 minutos depois", contou.