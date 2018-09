Peritos encontram sinais de estrutura enferrujada em mezanino que desabou

Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil identificaram sinais de estrutura enferrujada e solda irregular na casa de eventos Dom Paollo Bar Dançante, no centro de Santo André, na Grande São Paulo, onde um mezanino desabou no domingo, 23, e feriu 26 pessoas, incluindo crianças. O imóvel foi interditado após o acidente e não possuía autorização municipal nem alvará dos Bombeiros, informam autoridades. Vítimas receberam alta nesta segunda-feira, 24.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Santo André, os peritos estiveram no imóvel durante três horas nesta manhã. No local, identificaram sinais de estrutura enferrujada na área do mezanino que desabou assim como uma solda irregular. A administração informa que, apesar disso, a investigação ainda não tem a causa exata do acidente. Uma segunda perícia será realizada no imóvel na próxima quinta-feira, 27, e até lá, o prédio seguirá interditado.

Em nota divulgada após o acidente, a Prefeitura informou que o Dom Paollo Bar Dançante não tinha autorização municipal para funcionar nem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para comprovar que o prédio tem as condições de segurança contra incêndio e pânico. No domingo, o estabelecimento sediou um show de talentos infanto-juvenil com a presença do apresentador de TV Leão Lobo. Durante o desfile dos candidatos, a estrutura cedeu e deixou 26 feridos, incluindo crianças.

"Esclarecemos que o organizador não comunicou o poder público sobre a realização do mesmo, consequentemente, o evento não possuía autorização e AVCB", informou a Prefeitura.

As vítimas foram socorridas para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, UPA Bangu, UPA Centro, UPA Sacadura Cabral, Hospital Estadual Mário Covas e Pronto-Socorro Central de São Bernardo do Campo. Todas deram entrada com ferimentos leves e receberam alta até o início da noite desta segunda.

O apresentador Leão Lobo relatou o acidente ao jornal O Estado de S. Paulo na noite deste domingo. Ele disse que apresenta o show de talentos há 28 anos e nunca havia passado por nada do tipo. "A sorte é que (o mezanino) desabou rente com a parede, só deslocou e soltou da parede. E desceu reto, onde não tinha mesas embaixo. Se caísse em cima das mesas, teria sido uma tragédia muito, muito maior. Queria agradecer a preocupação de todos e dizer que está tudo bem comigo, felizmente", disse.

Defesa

Procurada, a defesa da Telearte, agência de modelos e talentos responsável pelo evento, disse que aguarda a conclusão da perícia para se manifestar. A reportagem buscou contato com os responsáveis pelo Dom Paollo Bar Dançante, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso.