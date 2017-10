Peritos da Polícia Federal já atuam para investigar incêndio na Chapada

Brigadistas e voluntários trabalham 24 horas por dia para combater o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - (Valter Campanato/ Agência Brasil)

Os peritos da Polícia Federal destacados para investigar o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros já estão em contato com técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para os levantamentos preliminares.

O incêndio, o maior já registrado na região, consumiu mais de 25% da área total do Parque Nacional. A investigação já havia sido solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente e cobrada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Na semana passada, o MPF em Luziânia (GO) cobrou esclarecimentos da Polícia Federal, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do município de Alto Paraíso de Goiás.

Como um dos argumentos para suspeitar de incêndio criminoso, o MPF destaca que o local foi palco de intensa disputa judicial, especialmente no processo de ampliação do Parque Nacional, que passou de 65 mil para 240 mil hectares. Uma das hipóteses é de que o incêndio foi ordenado por pessoas contrárias à ampliação.

Segundo o ICMBio, o trabalho dos policiais será de inteligência e o instituto não tem informações mais precisas do que estão fazendo ou quem estão investigando no momento.

O incêndio, que atingiu o Parque Nacional e arreadores desde o último dia 10, quando surgiu o primeiro foco, está sob controle desde domingo (29), com a ajuda da chuva que chegou ao local e colaborou para redução das temperaturas.

O ICMBio analisará imagens de satélite para constatar a real área total queimada. Nos últimos dias, mesmo apagado, o fogo voltava a surgir seja por altas temperaturas seja pela, ainda não confirmada, ação humana. Por esta razão, o ICMBio aguarda mais dados para declarar o fogo extinto.