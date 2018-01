Período para efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino vai até o dia 12

Os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas estaduais para efetivar a matrícula dos alunos designados - Divulgação

De 8 a 12 de janeiro de 2018 é o prazo para a efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas estaduais para efetivar a matrícula dos alunos designados.

Para que isso ocorra é preciso apresentar a cópia e o original da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência (se for o caso); e histórico escolar (se for o caso). A segunda designação será publicada no dia 14 deste mês.