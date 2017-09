Teatro e distribuição de brindes marcam o dia mundial sem carro na Capital

Quem deixou o carro na garagem e utilizou o ônibus para ir ao trabalho, nesta sexta-feira(22), teve a oportunidade de ver de perto a apresentação do Grupo de Teatro ChicoMaria, que trabalhou em conjunto com os funcionários da Educação para o Trânsito da Agetran na conscientização da população, para andar de ônibus, a pé ou de bicicleta.

A primeira apresentação aconteceu no Terminal Guaicurus, e depois o grupo seguiu para o Terminal Morenão, General Osório, Nova Bahia, Julio de Castilho, Bandeirantes e, por último, o Terminal Aero Rancho.

Durante as abordagens os passageiros de ônibus que participaram respondendo as perguntas sobre o trânsito receberam brindes como: Chaveiro, porta-moedas, marcador de texto caneta, e garrafa para água (Skueez).

A chefe de Divisão de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, explica as abordagens dos passageiros com dicas e perguntas relativas a importância da campanha para deixar o carro em casa e fazer o trajeto de ônibus.

“O dia de hoje é nacional e para chamar a atenção dos motoristas como é importante deixar de andar de carro um só dia. É uma ação que pode ser feita uma vez por semana, no qual o motorista deixa o carro em casa e vai ao trabalho de transporte coletivo. Com esta ação nós ajudamos na preservação do meio ambiente e diminuímos o fluxo de veículos no trânsito”. Comenta Ivanise.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, explica que esta ação faz parte da agenda de trabalho da Semana Nacional do Trânsito.

“Neste 5º dia de trabalho para preservar vidas no trânsito fazemos este trabalho de conscientização e lembramos o tema da Campanha Nacional da Semana do Trânsito que é Minha Escolha faz a Diferença. E as escolhas são muitas tanto para os pedestres, que devem andar na faixa, e os motoristas respeitarem a normas do Código Nacional do Trânsito. Com estas atitudes vamos ter um trânsito mais seguro”, frisa Janine.

O passageiro Bruno Borgo, 20 anos, que há 10 anos utiliza o transporte coletivo aprovou a ideia de chamar a atenção dos passageiros com a distribuição de brindes e a apresentação do teatro com música.

“Esta é uma forma de chamar a atenção dos passageiros. A campanha é muito importante porque hoje em dia há muito desrespeito”, diz Bruno.

Neste dia 22 de setembro, comemora-se o Dia Mundial sem Carro, uma data voltada para conscientização sobre os problemas causados pelo uso constante de veículos automotivos pela população. Essa data foi instituída em 2000 em outras partes do mundo como World Carfree Day e começou a ser comemorada no Brasil a partir de 2001.

O deslocamento em veículos, apesar de ser muito prático para a maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, atua negativamente na nossa qualidade de vida, pois causa problemas de saúde e até mesmo ambientais. Além disso, o número excessivo de carros atrapalha a mobilidade urbana, causando grandes congestionamentos, que desperdiçam nosso tempo e geram gastos excessivos com combustível.

