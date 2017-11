Perfil de Trump no Twitter é apagado e fica fora do ar por 11 minutos

A conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter ficou desativada por alguns minutos nesta sexta-feira. De acordo com a empresa, um funcionário que estava no seu último dia de trabalho excluiu o perfil do republicano.

"Estamos conduzindo uma investigação interna completa", disse o Twitter. "Tomaremos providências para evitar que isso aconteça novamente".

A falha, que levantou questões sobre como os funcionários do Twitter podem acessar as contas de usuários, demonstra as vulnerabilidades da plataforma, um dos meios preferidos de Trump para se comunicar com seus eleitores.

"Minha conta do Twitter foi tirada do ar por 11 minutos por um funcionário desonesto", escreveu Trump na rede social logo após voltar a ter acesso a ela. Fonte: Dow Jones Newswires.