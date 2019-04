Pequenos Negócios no campo rende o título de Prefeito Empreendedor a Maurílio Ferreira Azambuja

Vinte dois municípios se escreveram no programa 14 projetos foram selecionados, 7 classificados, os projetos foram divididos em 4 categorias os vencedores de cada categoria vai participar da etapa nacional no dia 05 de junho em Brasília - Foto: Divulgação

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja recebeu o prêmio de prefeito empreendedor na categoria Pequenos negócios no Campo com o projeto "Maracaju Forte no campo".

O projeto e voltado aos pequenos produtores rurais, tornando o mais forte e competitivo através de um programa de incentivo transformando a vida do pequeno no campo. O grande destaque do projeto ficou por conta da comunidade Quilombola São Miguel aos trabalhos realizados pela administração municipal junto ao Quilombo, transformou a vida da comunidade. O município da toda a estrutura necessária da semeadura até a colocação no mercado consumidor. Todo o trabalho é voltado a produção familiar, que vem surtindo efeito positivo e mudou a vida dos moradores.



O superintendente do Sebrae MS, Claudio Mendonça, disse que o prêmio é só um gesto simbólico de agradecimento aos prefeitos e secretários que com um pouco de visão e de boa vontade consegue mudar a vida das pessoas para melhor. E que a parceria empreendedora entre Sebrae e gestores consegue desenvolver a potencialidade de cada região.



Prefeito Maurilio Ferreira Azambuja único a ganhar duas vezes essa honraria, disse que a sua administração sempre foi pautada em parcerias, e que os resultados são positivos que parceria feita com Sebrae e que tem mudado a vida da comunidade só os pequenos produtores da agricultura familiar este ano vão comercializar cerca de 630 mil reais em produtos, para a merenda escolar e secretaria de assistência social.