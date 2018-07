Pequenos negócios: Feira do empreendedor vai capacitar sobre economia 4.0

Campo Grande (MS) – Os micro e pequenos negócios representam 92% das empresas existentes em Mato Grosso do Sul, sendo parte fundamental da economia. Com o tema “Tecnologia inspira negócios”, a Feira do Empreendedor acontece de 16 a 18 de agosto em Campo Grande, com objetivo de capacitar empresários e principalmente, fomentar os pequenos negócios.

O Governo do Estado apoia o evento realizado pelo Sebrae e que vai reunir 30 segmentos de empresas em três dias de intenso aprendizado. A revolução da economia 4.0 será debatida em todos os setores, para que empresários possam enxergar seus negócios com outros olhos e adaptá-lo à realidade atual.

A programação da Feira do Empreendedor reúne palestras e workshops para vários segmentos de negócios. O evento é gratuito. Confirma mais detalhes no link

Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)