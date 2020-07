Pequenos empresários contratam recursos do FCO para capital de giro

Campo Grande (MS) – Micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul, contrataram em março deste ano, R$ 50 milhões em recursos do FCO para capital de giro, o equivalente a 35% do total disponibilizado.

Voltada para atender empresários com teto de faturamento de R$ 800 mil, o recurso pode ser usado para amparar gastos gerais relativos à administração dos negócios, como despesas gerais e salários.

Segundo dados do Banco do Brasil durante os últimos três meses do coronavírus no Estado, a instituição emprestou R$ 122 milhões do FCO, sendo que 600 empresas captaram recursos para garantir o pagamento de salários a funcionários. Além disso, 3.472 clientes tiveram o pagamento das parcelas prorrogadas.

A linha de crédito tem prazo de 24 meses para pagamento, incluindo o período de carência de seis meses. A taxa de juros varia entre 4,73% e 5,61% ao ano, dependendo do porte e a localização do empreendimento.

O teto de contratação é de R$ 10 mil para MEI (Micro Empreendedor Individual), R$ 20 mil para microempresa, R$ 540 mil para pequena empresa e R$ 800 mil para pequena-média empresa.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação