Pepsico registra prejuízo de US$ 710 milhões no 4º tri fiscal

No ano fiscal, a companhia obteve lucro de US$ 4,8 bilhões, ante os US$ 6,3 bilhões registrados no ano anterior - Foto: Youtube

A PepsiCo anunciou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 710 milhões no quarto trimestre fiscal (encerrado em 30 de dezembro), ante lucro de US$ 1,4 bilhão obtido em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o prejuízo por ação foi de US$ 0,50, ante lucro de US$ 0,97 um ano antes. Com ajustes, o ganho por ação ficou em US$ 1,31, acima do valor de US$ 1,30 previsto por analistas.

Já a receita foi de US$ 19,5 bilhões no trimestre, estável ante igual trimestre do ano fiscal anterior, mas acima dos US$ 19,4 bilhões previstos por analistas.

No ano fiscal, a companhia obteve lucro de US$ 4,8 bilhões, ante os US$ 6,3 bilhões registrados no ano anterior.

Às 10h58 (de Brasília), a ação da PepsiCo operava em queda de 0,38% nos negócios do pré-mercado em Nova York.