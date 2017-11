Penúltimo dia: cerca de 40 mil pessoas já procuraram o Refis para liquidar dívidas

Foto: Marlon Ganassin

Desde o início do Refis, 39.887 pessoas procuraram a Central do IPTU para negociarem seus débitos com a Prefeitura de Campo Grande. Quem aproveitou a 1ª etapa do Refis teve descontos de até 90% nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 80% nas multas.

Já quem optou por negociar suas dívidas neste mês de novembro, teve 85% nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 75% nas multas. Exceção para multas de trânsito.

Dona Erondina da Silva Nascimento devia desde 2009 e aproveitou os descontos para ficar em dia com o Município. “Eu devia mais ou menos R$ 8 mil, com os descontos a dívida ficou pouco mais de R$ 4 mil. Se não tivesse é diminuição no valor, eu não poderia pagar”, disse.

Quem também viu no Refis uma oportunidade em ficar em dia com a Prefeitura de Campo Grande foi o funcionário público José Mauro Freitas. “Eu devia o IPTU de 2015 e 2016, sem os descontos eram quase R$ 12 mil em dívida. O valor fechou em R$ 8 mil e parcelado. Se não fosse assim, eu não poderia pagar e continuaria devendo”, afirmou.

Além do pagamento à vista, os contribuintes tem a opção de parcelar com até 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

Neste último mês do Refis, cerca de 15 mil contribuintes passaram pela Central do IPTU. A meta da Prefeitura é arrecadar R$ 38 milhões. No primeiro mês, 25 mil contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. A Prefeitura arrecadou R$ 27.102.253,84 nesta etapa.

Nestes dois últimos dias do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está reforçada e à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500, Centro.