Pentágono diz que míssil norte-coreano caiu no Mar do Japão

O porta-voz do Pentágono, Rob Manning, disse hoje que o míssil lançado pela Coreia do Norte, nesta terça-feira, saiu de Sain Ni e viajou mil quilômetros antes de cair no Mar do Japão, entre a Coreia do Sul e o território japonês.

Manning afirmou que o Pentágono acredita se tratar de um míssil balístico intercontinental, mas ponderou que a ação de Pyongyang não representa ameaça aos territórios norte-americanos - como a ilha de Guam, no Pacífico - ou aos aliados dos Estados Unidos.

Mais cedo, o governo japonês manifestou preocupação de que o míssil pudesse ter caído nas águas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) japonesa.

Manning disse que as informações do Pentágono são baseadas em uma avaliação inicial do lançamento. (Matheus Maderal, com agências internacionais - matheus.maderal@estadao.com)