Pentágono diz que míssil lançado pela Coreia do Norte é 'ameaça clara e grave'

O Pentágono afirmou hoje que o mais recente lançamento de mísseis promovido pela Coreia do Norte e que o programa de armas do país representam uma "ameaça clara e grave" para a segurança dos Estados Unidos.

Um porta-voz do Pentágono, capitão da marinha Jeff Davis, disse a repórteres que os EUA rastrearam o voo do míssil, que foi lançado na noite de sábado, e avaliou que o míssil percorreu cerca de 500 quilômetros antes de aterrissar no Mar do Japão.

Davis disse que o míssil parecia ser uma variante terrestre de um míssil balístico lançado por submarino, conhecido como KN-11. Além disse, o porta-voz afirmou que o lançador do míssil não havia sido visto previamente em público e que o objeto parecia ser alimentado por um combustível sólido. Fonte: Associated Press.

