Penitenciária Masculina de Três Lagoas terá acesso mais moderno e seguro

Uma das importantes melhorias trazidas está a construção de uma sala para revistas de familiares visitantes já na entrada do presídio - Foto: Keila Oliveira / AGEPEN MS

Obras de reestruturação da portaria da Penitenciária Masculina de Três Lagoas (PTL) garantirão um espaço mais amplo, moderno e seguro. O local passará a contar com visores blindados e abertura eletromagnética. Além disso, haverá um corredor de acesso, com portão de contenção, e passagem obrigatória pelo detector de metal.

Com a reforma, também estão sendo construídos locais específicos para a instalação de aparelhos de raio x e uma sala de espera para visitantes e advogados, entre outros.

Uma das importantes melhorias trazidas está a construção de uma sala para revistas de familiares visitantes já na entrada do presídio. “Nossa sala de revista não fica na portaria e isso acaba dificultando o trabalho, agora teremos um local mais adequado”, explica o diretor do presídio, Raul Ramalho.

A reestruturação do espaço é uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário, Conselho da Comunidade e Ministério Público Estadual, com investimentos na ordem de R$ 62 mil.Do total investido, mais de 95% são provenientes de arrecadações judiciais, recurso disponibilizado após apresentação de projeto à Vara de Execução Penal da comarca.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a parceria com o Poder Judiciário, Conselho da Comunidade e Ministério Público tem sido fundamental para proporcionar um ambiente mais digno e humanizado nos estabelecimentos prisionais da cidade, o que reflete também em benefícios para toda a população, pois ajuda na redução da reincidência criminal.

Conforme o dirigente, é importante destacar nesse processo de melhorias a contribuição do juiz corregedor da comarca, Rodrigo Pedrini; do presidente do Conselho [da Comunidade], José Rodrigues, e dos promotores de Justiça Jui Bueno Nogueira ( que era o responsável na cidade) e Moisés Casarotto, atual titular. “Graças a esse apoio, conseguimos avanças em nossos projetos”, agradece.

Sobre a reestruturação da portaria da penitenciária masculina, Aud destaca que irá proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. “É uma estrutura mais adequada, que possibilitará mais segurança aos nosso agentes, bem como dificultará o acesso indevido de pessoas e materiais”, destaca.

A conclusão da obra está prevista para o início de março e deverá envolver a revitalização da fachada e das muralhas, com pintura geral de acordo com as normativas estabelecidas pela Agepen.