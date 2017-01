Peña Nieto e Trump concordaram em não discutir diferenças sobre muro em público

A secretaria de imprensa da Presidência do México afirmou que o presidente do país, Enrique Peña Nieto, e o presidente americano, Donald Trump, conversaram por telefone nesta sexta-feira e concordaram em não discutir em público as diferenças dos dois sobre a construção de um muro na fronteira sul dos Estados Unidos.

Segundo a Presidência do México, Peña Nieto e Trump reconheceram suas diferenças como "claras e muito públicas" sobre o pagamento do muro que Trump deseja construir. No entanto, os dois instruíram suas equipes na manutenção de um diálogo bilateral e tiveram uma conversa "construtiva e produtiva".

Um dos assuntos tratados por Trump e Peña Nieto foi o déficit comercial dos EUA com o México e a importância da relação de amizade entre as duas nações. Os dois presidentes falaram ainda, sobre necessidade de cooperação para frear o tráfico de drogas ilegais e de armas na fronteira entre os dois países. Fonte: Dow Jones Newswires.

