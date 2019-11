Pelo Twitter, Cristina e Alberto Fernández comemoram soltura de Lula

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, voltou a usar o Twitter para elogiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já havia feito na noite de quinta-feira, 7. Ele disse ser comovente a "fortaleza de @LulaOficial" para enfrentar essa "perseguição" que, segundo ele, é a definição do "processo judicial arbitrário a que foi submetido". "Sua fortaleza demonstra não apenas o compromisso, mas também a imensidão desse homem", escreveu.

Sua vice na chapa e ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner também foi ao Twitter comentar a liberdade do político aliado. "Cessa hoje uma das maiores aberrações da lei na América Latina: a privação ilegal da liberdade do ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu.

Lula saiu nesta sexta-feira, 8, da sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso havia um ano e sete meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na véspera, de que as penas só sejam cumpridas após o esgotamento de todos os recursos legais, o chamado trânsito em julgado.

Ainda na noite de quinta-feira, após a decisão do Supremo, Fenández já havia festejado a medida. Em sua conta pessoal no Twitter, o político comemorou como uma vitória e escreveu a hashtag "LulaLivreAmanhã".

"O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que as condenações à prisão somente são executáveis uma vez que os recursos tenham se esgotados. É a mesma coisa que nós temos reclamado na Argentina há alguns anos. Valeu a pena a demanda de muitos! #LulaLivreAmanhã!", escreveu.

Peronista moderado e pragmático, Fernández foi a surpresa da eleição na Argentina, despontando como favorito em agosto, ao obter 48% dos votos nas primárias, impulsionado por uma oposição peronista unificada e Cristina. Eles venceram a eleição e no dia da vitória, Fernández gritou "Lula Livre" para seus eleitores.

Moção de repúdio

Depois de eleito presidente, ele voltou a pedir a libertação de Lula e foi criticado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que ficou indignado com a atitude do argentino. "Não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal. O primeiro ato de Fernández foi 'Lula Livre', dizendo que está preso injustamente. Já disse a que veio", disse Bolsonaro na época.

Na quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma moção de repúdio Fernández por defender a liberdade de Lula. O colegiado é presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que divulgou em seu Twitter a justificativa do pedido contra o argentino.