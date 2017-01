Pelo sexto dia, deslizamento de terra prejudica operação de trem em São Paulo

O deslizamento de terra entre as cidades de Perus e Caieiras, na Grande São Paulo, prejudica pelo sexto dia a circulação de trem da Linha 7 – Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A previsão é que o serviço seja normalizado até o final do dia de hoje (26).

Os trens circulam apenas em uma das vias entre as estações Perus e Caieras. Por isso, as composições operam com velocidade reduzida, aumentando a espera para os passageiros. A lentidão afeta as estações Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis e Francisco Morato.

Foram removidos 400 caminhões de terra, o equivalente a 7.200 metros cúbicos. Ônibus extras estão à disposição dos usuários pelo Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese).

