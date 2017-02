Pelo menos 42 blocos devem desfilar nesta terça nas ruas de São Paulo

Pelo menos 42 blocos devem desfilar pelas ruas da capital paulista nesta terça-feira (28). Durante os quatro dias de folia, pelo menos 149 blocos estavam registrados para sair, segundo a programação oficial. A folia tem início às 9h, a depender da região, e segue até o horário determinado pela prefeitura para a dispersão: às 19h30, na Vila Mariana; às 20h, em Pinheiros; às 21h, na Lapa e até as 22h, na Sé.

Para o atendimento de emergências médicas serão montados 48 postos e disponibilizadas 365 ambulâncias de remoção e 209 ambulâncias com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A organização do trânsito no entorno do percurso dos blocos será feita por 2,9 mil agentes. Serão espalhados 275 faixas e 36 banners com avisos aos moradores das regiões onde haverá blocos.

Confira o horário e local de concentração dos blocos deste último dia de carnaval:

9h: Acadêmicos da Cerca Frango - Rua Aimberé (Lapa)

10h: Família na Folia - Travessa Renato Rodrigues Moreira (Ermelino Matarazzo)

10h: Bloco Urubó - Largo da Matriz (Freguesia do Ó/Brasilândia)

11h: Bloco Agora Vai! - Rua Marta (Lapa)

12h: Bloco das Lokas - Rua Domingos Rosolia (Butantã)

12h: Eco Folia - Frei Caneca (Sé)

13h: Bloco da Família - Entorno da praça 7 (Itaquera)

13h: Me Leva que eu vou - R. Cel. Esdras de Oliveira (Jaçanã/Tremembé)

13h: Bloco Carnavalesco Sacada da Gil - Rua Manuel Gaya, 800 (Jaçanã/Tremembé)

13h: Bloco Carnavalesco Tioheliaoeventos - Rua Manuel Gaya, 800 (Jaçanã/Tremembé)

13h: Locomotiva Piritubana - Av Elisio Cordeiro de Siqueira, 1200 (Pirituba/Jaraguá)

13h: Bloco Amigos de São Miguel - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco do Baião - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco Auto Estima Brasil - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco Motos Clubs - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco Caia na Folia - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco Afro Babalotim - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

13h: Bloco União do Morro - Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti (São Miguel Paulista)

14h: Bloco Mágico - Padre De Carvalho (Pinheiros)

14h: Bloco de Rua Vem Ku Nóis ó - Praça Monsenhor Escrivá (Freguesia do Ó/Brasilândia)

14h: Bloco Explode Coração - Rua Barão de Tatuí (Sé)

15h: Bloco Tô de Bowie - Lago do Arouche (Sé)

15h: Bloco dos Cabeças da Cinco - Rua Domingos de Santa Maria (Jabaquara)

15h: Bloco do Gleubs - Rua Jacinto Pereira nº 172 (Pirituba/Jaraguá)

15h: Zélia, Cassia, Rita, Carolina e Todas Minas - Rua Tibério (Lapa)

15h: Bloco Carnavalesco Império do Morro - Rua Inácio Dias de Oliveira (M'Boi Mirim)

15h: Bloco dos Invertidos - Rua Ouvidor Peleja (Vila Mariana)

15h: MadriGras - Rua Chanés (Vila Mariana)

15h: Vai quem quer - Largo de Pinheiros (Pinheiros)

15h: SP Beats - Largo do Paiçandu (Sé)

15h: Folia Do Glicério (Batuq Do Glicério) - Prç. Min. Costa Manso (Sé)

15h: Bloco Pagu - Pátio do Colégio (Sé)

16h: Gaiola das Loucas - Avenida Vieira de Carvalho (Sé)

16h: Bloco Eco Campos Pholia - Rua Salgueiro do Campo (M'Boi Mirim)

16h: Cordão do Barbosa - Rua 13 de Maio (Sé)

16h: Bloco Conselho do Samba - Largo da Vila Alpina (Vila Prudente)

16h: Bloco Jegue Elétrico SP - Pça da Republica (Sé)

16h: Bloco Dzi Croquettes - Rua Augusta, 66 (Sé)

16h: Bloco Itaquerendo Folia - Avenida Itaquera (Itaquera)

18h: G.R.C.S.A.E.S. Extremo Sul - Rua Terezinha do Prado Oliveira (Parelheiros)

18h: Perus Folia 2017 - Rua Mogeiro (Perus)

18h: G.R.C.E. Samba Valença Perus 2 - Rua Mogeiro (Perus)

