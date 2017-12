Pelo menos 33 morrem após ônibus despencar de ponte no oeste da Índia

Pelo menos 33 pessoas morreram neste sábado após um ônibus de passageiros despencar de uma ponte a cair em um rio no Estado de Rajasthan, no oeste da Índia, informou a polícia local. Sete passageiros feridos foram hospitalizados no distrito de Sawai Madhopur, 375 quilômetros ao sul de Nova Délhi, segundo o policial Narain Singh.

O ônibus estava tentando ultrapassar outro veículo quando atravessou a proteção da ponte e despencou de uma altura de 20 metros no rio Banas, disse outro policial. Segundo a agência Press Trust of India, o motorista está entre os mortos.

Equipes de resgate retiraram 33 corpos do rio e não há desaparecidos, disse Singh. As vítimas, que vinham de vários Estados indianos, estavam a caminho de um templo hindu em Lalsot, no Estado de Rajasthan, para uma peregrinação. Fonte: Associated Press.