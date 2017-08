Pelo menos 27 presos fogem de penitenciária em Franco da Rocha, na Grande SP

Cerca de 27 detentos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) da cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira, 15. A Polícia Militar (PM) está desde o final da noite patrulhando a região e intensificando as buscas pelos fugitivos. Até às 7h desta quarta-feira, 16, 18 detentos haviam sido recapturados.

De acordo com informações da PM, dois seguranças da penitenciária foram feitos reféns por volta das 22h30 de terça. Depois disso, 27 presos teriam fugido e se espalhado pelas áreas da rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma e do Parque Estadual do Juquery.

O CPP onde aconteceu a fuga é especial para regime semiaberto. A Secretaria das Administrações Penitenciárias (SAP) informou à radio CBN que os fugitivos perderão o direito a esse tipo de prisão.

