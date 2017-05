A polícia indiana disse que pelo menos 22 pessoas morreram quando a parede de um prédio caiu, na noite nesta quarta-feira, durante um casamento.

Os oficiais ainda disseram que outras 28 pessoas ficaram feridas no distrito de Bharatpur no Estado de Rajastão, a cerca de 200 quilômetros ao sul de Nova Délhi. Fonte: Associated Press.

