Pelo menos 12 pessoas morrem em tiroteio na Tailândia

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido hoje (8) num centro comercial em Nakhon Ratchasima (Nordeste da Tailândia), informou a polícia local, acrescentando que o suposto atirador continuou dentro do recinto comercial.

A imprensa local, citada pelas agências internacionais, informou que o suspeito, identificado como um soldado tailandês, permanecia ao início da tarde (hora de Lisboa) dentro do centro comercial, onde várias pessoas continuavam fechadas e feitas reféns.

"O atirador utilizou uma metralhadora para atirar sobre vítimas inocentes", afirmou, em declaração à agência France Presse (AFP), um porta-voz da polícia tailandesa.

De acordo com um canal de notícias local (Thairath), o suspeito roubou um veículo da base militar onde estava destacado para se deslocar até o centro da cidade de Nakhon Ratchasima.

Antes de sair da base, o soldado abriu fogo contra um militar superior e outras pessoas.

Em seguida, dirigiu-se a um centro comercial e atirou indiscriminadamente contra várias pessoas, segundo a emissora.

Também foi registrada uma explosão nas imediações do centro comercial.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de dois quilómetros em volta do centro comercial.

A polícia tailandesa evitou comentar os possíveis motivos do ataque. As agências internacionais informam que o suspeito atirador tem publicado nas redes sociais várias mensagens de teor político e de vingança contra as forças militares.

*Emissora pública de televisão de Portugal