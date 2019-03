GERAL Pela segunda vez, Parlamento britânico rejeita acordo do Brexit 12 março 2019 - 16h40 Tweet

REUTERS TV/direitos reservados Com 391 votos contra e 242 a favor, o Parlamento britânico rejeitou hoje (12), pela segunda vez o acordo negociado pela equipe da primeira-ministra Theresa May com a União Europeia para o Brexit. Em janeiro, o acordo havia sido rejeitado. Ontem (11) após conversas com autoridades do bloco europeu, a primeira-ministra afirmou ter recebido garantias da União Europeia suficientes para convencer os britânicos em favor da proposta de acordo reformulado. Antes da votação, no entanto, alguns parlamentares disseram que não estavam convencidos dessas "garantias legais" citadas pela primeira-ministra. Segundo seu porta-voz, Theresa May não tem planos de voltar a negociar seu acordo com a União Europeia.

O principal entrave nas negociações diz respeito ao chamado backstop ou "salvaguarda irlandesa”, como ficou conhecida a proposta para a fronteira entre as Irlandas. A cláusula esbarra em resistências no Parlamento britânico.

Novas votações

Amanhã (13) o Parlamento britânico votará a proposta para definir se o Reino Unido deve deixar a UE sem acordo de futuros laços em 29 de março. Se o texto for rejeitado, haverá nova votação na quinta-feira (14) para definir se o país pedirá ao bloco europeu um adiamento da separação.

Com o fracasso das negociações em torno do acordo, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, de oposição, pediu a convocação de eleições gerais antecipadas. As eleições no Reino Unido estão previstas para 2022.

*Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal, e DW, agência pública de notícias da Alemanha.