Pela 4ª vez, governo de MS fica sob comando da vice Rose Modesto

Campo Grande (MS) – A vice-governadora, Rose Modesto, torna-se governadora em exercício de Mato Grosso do Sul por dois dias, nesta sexta-feira (6.5) e sábado (7.5), em razão da viagem internacional do governador, Reinaldo Azambuja, à Bolívia, em missão oficial, para negociar a importação direta de gás natural daquele país por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Esta é uma agenda importantíssima para o Estado e toda a atenção é necessária nesta missão. Aqui em Mato Grosso do Sul, vamos assumir por esses dois dias para garantir a tranquilidade da missão internacional e do nosso Estado”, afirmou Rose Modesto.

Esta é a quarta vez em que a vice assume o governo. Ela esteve à frente do executivo estadual, por duas vezes, durante as férias do governador Reinaldo Azambuja (em janeiro de 2016 e de 2017). O terceiro período também aconteceu durante missão oficial – em 2015, nos dias 26 e 27 de março, quando o chefe do executivo estadual esteve no Paraguai.

Decreto Legislativo 582, de 2 de maio de 2017, menciona a permissão de ausência do País, do governador Reinaldo Azambuja, para viagem às cidades de Tarija e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para tratar de assuntos referentes à importação do gás boliviano pelo Brasil. Durante sua ausência, cita o decreto, “a chefia do Poder Executivo Estadual será exercida pela vice-governadora do Estado, Rosiane Modesto de Oliveira, na forma do disposto no art. 86 da Constituição Estadual”.

Agenda

Na agenda da governadora em exercício, Rose Modesto, estão compromissos pelo interior do Estado. Nesta sexta-feira, participa de audiência pública em que será discutido o “Enfrentamento à Violência contra a Mulher”. O evento acontece no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez (rua Baltazar Saldanha, 1550).

No sábado, a agenda de trabalho será em dois municípios: em Ribas do Rio Pardo, no evento beneficente “Moto Ribas” cuja renda será revertida para Associação Pestalozzi local e, em Anastácio, onde será realizada a Festa da Farinha, evento tradicional que neste ano alcança sua 12ª edição.

