Pela 3ª vez, Parlamento britânico discute e vota acordo do Brexit

Pela terceira vez, a Câmara dos Comuns, o Parlamento britânico, vota hoje (29) a moção que se refere ao acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. O texto foi aprovado pelo Parlamento europeu junto com a declaração de política sobre relacionamentos futuros.

A votação está marcada para as 17h30 (horário de Brasília) e 14h30 (horário de Londres). O texto descreve os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, como o acordo financeiro e o apoio irlandês.

Se os parlamentares aprovarem a moção, o Reino Unido vai deixar o bloco em 22 de maio. A votação ocorre após a primeira-ministra, Theresa May, afirmar que se dispõe a renunciar ao cargo e a votar somente o acordo sem declaração política.

Os termos da declaração política indicam as intenções sobre o relacionamento, após o Brexit, do Reino Unido com a União Europeia.

*Com informações da RAI, emissora pública de televisão da Itália.