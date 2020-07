Pela 1ª vez, prefeitura de Nioaque antecipa parte do 13º salário

"Espero que todos recebam alegres e satisfeitos esse dinheiro", declarou o Prefeito Valdir Júnior - (Foto: Reprodução)

A prefeitura de Nioaque anunciou na manhã desta sexta-feira, 17, que já se encontra na conta dos servidores municipais o pagamento de 50% do décimo terceiro.

Essa é a primeira vez na história que a gestão municipal antecipa o pagamento do benefício. Até ano passado, o pagamento era feito tradicionalmente em dezembro.

Segundo o prefeito, esse pagamento vem na contramão de como recebeu o município em 2017 com salário atrasado, com essa antecipação a idéia também é minimizar os impactos causados pela pandemia de coronavírus no município.

“Vendo essa situação e dificuldades por causa da pandemia, resolvemos antecipar. Espero que todos recebam alegres e satisfeitos esse dinheiro. Com certeza, será um dinheiro que ajudará. Estamos apenas cumprindo o nosso dever como gestor”. Destacou o Prefeito Valdir Júnior.

Administrada pelo prefeito mais jovem do estado, Nioaque, antes negativada a receber recursos, hoje retoma a confiança, e se transforma em um verdadeiro canteiro de obras, honrando os compromissos e prestando contas a população.