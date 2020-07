Pela 1ª vez, Chile tem mais de 3 mil casos diários

Com os dados, o total de casos chegou a 306 mil - (Foto: IstoÉ)

O Chile registrou nesta quinta-feira, 9, pela primeira vez, mais de 3 mil novos casos diários de covid-19 - ao todo, foram 3.133 infecções e 109 mortes em 24 horas. Com os dados, o total de casos chegou a 306 mil - ultrapassando Reino Unido e Espanha, se tornado o sexto país mais contaminado do mundo. Um dos casos mais dramáticos é da Codelco, a estatal chilena de mineração de cobre, que já registrou 3 mil funcionários com coronavírus. O sindicato dos mineradores renovou ontem os pedidos por mais segurança no processo de extração.

