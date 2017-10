Pedro Salomão fala sobre Liderança e Protagonismo na UFMS

O empresário carioca Pedro Ganem Salomão já realizou mais de 400 palestras pelo país e falou para mais de cem mil pessoas sobre felicidade, ressignificando o conceito de empreendedorismo. Ele está entre os mais requisitados palestrantes em empresas juniores no Brasil e tem encontro marcado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no dia 6 de outubro, às 18h.

Administrador, pós-graduado em Sociologia Política e Cultural e dono de cinco empresas, Pedro montou seu primeiro negócio aos 21 anos e depois de doze meses já emplacava o primeiro milhão. Pedro é criador do conceito de identidade musical e da Radio Ibiza De uma história difícil de falência na família e perda do pai, ele viu nas pessoas o maior diferencial para seus negócios.

Pedro é um influenciador, ligado à moda, comportamento e cultura. Ganhou o prêmio Jovens empreendedores da Conaje, em 2012, Prêmio Empreendedor do ano do G10, em 2014, e o Prêmio de Valorização Humana da IBEF, em 2105. E, aos 36 anos, ele lançou seu primeiro livro: Empreendendo felicidade. Os interessados devem se inscrever pelo site: https://goo.gl/forms/74TGrYcmdQEIUbrF2

Serviço:

Palestra: Liderança e Protagonismo

Data: 6 de outubro

Hora: 18h

Local: auditório Aginova Sedfor, na UFMS

Endereço: Cidade Universitária Universitário - Pioneiros, Campo Grande - MS, 79070-900

Aberta ao Público

