Pedro Chaves pede a ministro recursos para investimentos em turismo no MS

O senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS) se reuniu nesta quinta-feira, em Brasília, com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, a quem solicitou recursos para investir no turismo dos municípios de Corumbá, Dois Irmãos do Buriti e São Gabriel do Oeste. A ideia é criar espaços para a prática do esporte e do lazer, além de garantir a estrutura de festividades que, tradicionalmente, atraem vários visitantes ao estado.



“Pedimos atendimento para projetos específicos de Corumbá, Dois Irmãos do Buriti e São Gabriel do Oeste, que já estão cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), mas nada impede que outros municípios também venham a ser contemplados. O importante é termos bons projetos, que o restante a gente providencia”, disse Pedro Chaves.



De acordo com o senador, o ministro garantiu que submeterá o pedido ao corpo técnico do Ministério do Turismo, encarregado de analisar os projetos, e depois vai se empenhar na liberação dos recursos.

