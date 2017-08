Pedro Chaves participa do lançamento de obras e discute Educação em Murtinho

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) participou nesta sexta-feira

(25) do lançamento de obras em Porto Murtinho, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os empreendimentos serão executados pelo governo estadual, com recursos próprios e verbas federais viabilizadas pela bancada parlamentar que representa o estado em Brasília.



“Estamos vendo aqui o resultado da parceria entre a prefeitura, o estado e os senadores e deputados que conseguiram recursos através de emendas ao Orçamento da União. Vamos continuar trabalhando para que esse esforço conjunto se repita em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses, pois quem sai ganhando é a população”, afirmou o senador, que participou da solenidade ao lado do governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Derlei Delevatti, os deputados federais Zeca do PT, Geraldo Resende e Teresa Cristina, os deputados estaduais Paulo Corrêa e Felipe Orro, além de secretários estaduais e municipais.



Ao todo, são R$ 7,6 milhões em investimentos, entre eles a recuperação do asfalto do Centro de Murtinho, a reforma da Escola Estadual José Bonifácio e a construção de dezenas de casas no Residencial Dom Pepe.

Além das ordens de serviço para novas obras, foram inauguradas duas pontes de concreto na cidade. A primeira foi construída sobre o Rio Amonguijá, no trecho da rodovia vicinal entre Porto Murtinho e Morro São Pedro. A outra sobre o Córrego São Lourenço, no trecho da rodovia entre a BR-267 e MS-458.



Educação – Pedro Chaves se reuniu com uma comissão da Câmara Municipal, formada pelos vereadores Rodrigo Fróes, Milton Abrão, Fátima Didotte, Zilda Duré, Marciana Brito, Sônia Ferreira, Sérgio Bacha e Edicarlos de Oliveira, que solicitaram a ajuda do senador para implantar um curso de nível superior – mesmo que através da Educação à Distância – em Murtinho.



O senador reconheceu a importância do pedido, mas argumentou que o mais viável seria a criação de cursos de nível médio voltados para a vocação econômica da região : o agronegócio. Os vereadores concordaram com a sugestão.



O parlamentar também se reuniu com autoridades paraguaias, entre elas o governador do Departamento de Boquerón, Edwin Pauls, para discutir a integração latino-americana.



“É fundamental que mobilizemos toda a nossa força política, fazendo gestões junto ao Ministério dos Transportes, para que sejam liberados recursos destinados a construir a ponte sobre o Rio Paraguai em Murtinho. Ela vai interligar não só o Brasil ao Paraguai, mas permitir que a gente tenha acesso aos portos do Norte do Chile, barateando o frete, sem falar na criação de um novo corredor turístico que engloba o Pantanal, Bonito, o Chaco Paraguaio, o Norte da Argentina, o Deserto do Atacama, enfim, dezenas de atrações que ficarão acessíveis aos turistas dos quatro países”, concluiu Pedro Chaves.









Veja Também

Comentários