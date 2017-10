Pedro Chaves diz que revitalização do Centro beneficiará turismo em Campo Grande

Pedro Chaves (PSC/MS) acredita que as obras da revitalização do Centro de Campo Grande, com previsão de início no primeiro trimestre do ano que vem, vão incrementar o turismo na capital - Divulgação

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) acredita que as obras da revitalização do Centro de Campo Grande, com previsão de início no primeiro trimestre do ano que vem, vão incrementar o turismo na capital.



“Vamos transformar vários locais hoje degradados em espaços de convivência, arborizados, humanizados, para fazer com que a população volte a frequentar o Centro da cidade e o turista, que normalmente passa por aqui para ir a Bonito ou ao Pantanal, sinta-se motivado a ficar, conhecendo os encantos da Cidade Morena”, afirmou o senador, durante encontro promovido na manhã desta sexta-feira(27) pelo prefeito Marquinhos Trad na Esplanada Ferroviária, com os membros da bancada que representa Mato Grosso do Sul em Brasília.



Foi Pedro Chaves quem ajudou a destravar junto ao governo federal o empréstimo de US$ 56 milhões pedido pela Prefeitura ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a execução do Projeto Reviva Centro.



“Nós só temos a agradecer ao senador o trabalho incansável que ele realizou junto a diferentes setores do governo para que o empréstimo finalmente saísse do papel. Por várias semanas, o gabinete dele funcionou como uma espécie de embaixada de Campo Grande em Brasília, onde discutíamos as providências que teriam de ser tomadas para dar andamento à tramitação do nosso pedido junto ao governo”, revelou o prefeito.



Marquinhos Trad disse ainda que continuará contando com o apoio do senador em novas iniciativas que resultem na melhoria da qualidade de vida da capital.