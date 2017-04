Pedro Chaves apoia projetos de interesse da Aeronáutica no Senado

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se comprometeu a apoiar os projetos de interesse da Força Aérea Brasileira que tramitam no Congresso Nacional. O compromisso foi assumido nesta terça-feira (18) pelo parlamentar, durante reunião com o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, em Brasília.



“A FAB desempenha um papel importantíssimo para a segurança nacional e desenvolve ações que se refletem no dia a dia da população, como o controle do tráfego aéreo e o desenvolvimento das telecomunicações. Sou parceiro da Aeronáutica e tudo farei para que os projetos de interesse da nossa Força Aérea tenham bom encaminhamento no Senado, especialmente nas comissões das quais faço parte, a de Ciência e Tecnologia e a de Relações Exteriores. Vamos marcar audiências públicas para que todos os senadores possam tomar conhecimento dos projetos”, garantiu o senador.



Na quinta-feira (20), a Comissão de Relações Exteriores vai analisar relatório de Pedro Chaves sobre o Projeto de Decreto Legislativo 88/2016, que aprova o texto de ajuste complementar técnico ao acordo firmado em setembro de 2014 pelos governos do Brasil e da Itália, para o desenvolvimento de ações de cooperação nos campos de Defesa e Aerospacial. Desde então, os dois países têm promovido intercâmbio de informações e experiências nas áreas de tecnologia militar e satélites.

