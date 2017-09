Pedido de credencial para vaga de estacionamento de idoso sobe mais de 300% em SP

A procura pelo cartão de estacionamento para idosos e deficientes físicos em São Paulo aumentou em 333% desde o dia 1º de setembro. A partir desse dia, a Polícia Militar (PM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começaram a multar quem para irregularmente em vagas desse tipo localizadas em estacionamentos privados

Segundo o diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), Edson Caram, antes desta data, cerca de 300 pessoas por dia pediam a credencial especial e, depois da aplicação da nova lei, o atendimento aumentou e gira em torno de 1.300 pessoas por dia.

A multa para quem desrespeitar as vagas especiais é de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação(CNH) por infração gravíssima. Segundo Caram, além dos motoristas, os estabelecimentos que não se adequarem poderão sofrer punições.

O diretor do DSV disse que, até o último domingo, 291 pessoas, em 4 estabelecimentos, foram autuadas por desrespeitarem as vagas especiais. "As desculpas são sempre as mesmas: eu não sabia que não podia parar é a campeã; ninguém me avisou, só fui ali; só por alguns minutinhos estacionei aqui" complementa Caram.

De acordo com o diretor, o idoso tem a opção de fazer a requisição da credencial pelo site da Prefeitura, preencher o formulário eletrônico, imprimir, reunir a documentação necessária e enviar pelo correio para Rua Sumidouro, 740 - Pinheiros ou ir direto a um posto de atendimento.

Veja quais são os postos de atendimento:

Prefeitura Regional e DSV, em Pinheiros; Prefeitura Regional de Aricanduva, na zona leste; Departamento de Transportes Públicos, no centro e posto móvel na AACD. Na segunda-feira, dia 25, será inaugurado também o posto da Prefeitura Regional de Santana/Tucuruvi.

