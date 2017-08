Pediatra ajuda as mamães a fazerem os bebês dormirem sozinhos

É fato que bebês com menos de seis meses raramente dormem a noite inteira. Além das interrupções em razão das mamadas, eles ainda não têm maturidade neurológica e não produzem a melatonina, hormônio que regula o sono. “Por isso, é função dos cuidadores estabelecerem rotinas e hábitos que induzam a criança a dormir, sem trocar o dia pela noite”, aconselha a pediatra consultora da Netfarma, Fernanda Catherino. E como fazer isso? Seguem abaixo algumas dicas da especialista para deixar a hora do sono para pais e filhos mais tranquila.

Calmaria antes da soneca

É importante escurecer o quarto do bebê antes de colocá-lo no berço – uma forma de acostumar o seu relógio biológico a se adaptar ao dia e à noite. Outra dica é tornar o ambiente mais silencioso e calmo para que a criança consiga relaxar. Por isso, antes da soneca, evite brincadeiras que possam despertá-la.

Rotinas à risca

Os pais devem estabelecer rotinas de sono para as crianças. Em outras palavras, deve-se acostumar os pequenos a se deitarem nos mesmos horários. Trata-se de uma outra maneira de regular a hora do descanso. Um banho quentinho, uma fralda sequinha e a troca de roupa por um pijama são excelentes formas para estabelecer uma rotina.

Controle-se ao ouvir choros e resmungos

Não deixe se levar por qualquer som emitido pelo neném, principalmente quando estiver ao lado da babá eletrônica. É claro: fique atento a choros intermitentes, mas procure se controlar antes de sair correndo para vê-lo no berço. Verá que, na maioria dos casos, se não for a hora da mamada ou da troca de fralda, é apenas uma vocalização e ele voltará a dormir.

No próprio berço

Acostume os pequenos a dormirem em seu próprio berço desde os primeiros dias de vida. Na hora da soneca, evite embalá-los sempre nos braços, assim irá evitar que isso vire um costume que depois será difícil de desabituar.

Vozes da mamãe e do papai

Leia ou cante em voz suave e baixa para o pequeno, mesmo que ele tenha meses de vida. A voz dos pais costumam ser reconfortantes. Coloque o bebê no berço, sente-se um pouco distante para que ele não te veja. A técnica da leitura induz ao sono e pode ser usada por muitos anos, sem contar que é uma ótima maneira de despertar curiosidade e cultivar o hábito da leitura.

Bom senso

Os bebês costumam sentir mais frio porque o organismo deles ainda não têm maturidade para regular a temperatura do corpo, mas cuidado ao enchê-los de edredons e cobertores. Use o bom senso na hora de dormir para manter o ambiente confortável. No verão, ele também sofrerá com o calor, por isso, lembre-se de manter o ambiente arejado.



Outra dica é sempre se atentar para a saúde do seu bebê: cólicas, resfriados e assaduras podem atrapalhar o sono do pequeno. O melhor é sempre prevenir qualquer problema, para que o baby e, consequentemente, toda a família durmam bem.

