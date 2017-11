Pedi aos países asiáticos que isolem a Coreia do Norte, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que pediu aos líderes dos países asiáticos, incluindo a China, que isolem a Coreia do Norte.

"A ameaça nuclear da Coreia do Norte requer medidas urgentes", afirmou o presidente americano, no primeiro comunicado em solo dos EUA após a volta da visita de quase duas semanas à Ásia.

De acordo com Trump, até mesmo o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu que a Coreia do Norte é uma "ameaça" também para Pequim, principal aliada do regime comunista. "Todas as opções para lidar com a Coreia do Norte continuam sobre a mesa", reafirmou.

Trump disse que ele e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, têm o mesmo objetivo: desnuclearizar a Coreia do Norte. Ele afirmou também que a Coreia do Sul reafirmou compromisso de máxima pressão contra Pyongyang.

Em mais um ataque às gestões anteriores, Trump disse os presidentes antes dele "falharam em defender os interesses americanos" pelo mundo. Ainda assim, ele afirmou ter notado "um grande respeito pela América" dos demais líderes asiáticos.