Pedágio da ponte sobre rio Paraguai em MS terá reajuste de 4,35%

Ponte fica na BR-262, entre as cidades de Miranda e Corumbá

Os valores do pedágio da ponte rodoviária sobre o rio Paraguai, na BR-262, entre Miranda (MS) e Corumbá (MS), vão subir 4,35% a partir de 1º de janeiro de 2017. Reajuste tarifário foi homologado por meio de portaria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29).

Segundo a publicação, a taxa por eixo vai para R$ 9,60; atualmente, é de R$ 9,20.

De acordo com o texto, o valor será cobrado dos condutores ou proprietários de veículos que utilizarem a ponte como meio de transposição do rio.

Ficam isentos da cobrança os condutores de veículos automotores de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de autarquias e fundações, bem como dos veículos pertencentes aos Estados estrangeiros e destinados às suas representações diplomáticas.

Para calcular o preço do pedágio, o valor por eixo é multiplicado de acordo com o tipo de veículo e com o número de eixos.

Confira os valores abaixo:

Tipo de veículo Multiplicador Valor Motocicleta 0,60 R$ 5,80 Carro de passeio 1 R$ 9,60 Carro de passeio ou utilitário com reboque eixos simples ou tandem 1,5 R$ 14,40 Carro de passeio ou utilitário com reboque eixos isolados 2 R$ 19,20 Veículo comercial com dois eixos 2 R$ 19,20 Veículo comercial com três eixos 3 R$ 28,80 Veículo comercial com quatro eixos 4 R$ 38,40 Veículo comercial com cinco eixos 5 R$ 48,00 Veículo comercial com seis eixos 6 R$ 57,60 Veículo comercial com sete eixos 7 R$ 67,20 Veículo comercial com oito eixos 8 R$ 76,80 Veículo comercial com nove eixos 9 R$ 86,40 Veículo comercial com dez eixos 10 R$ 96,00

