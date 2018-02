Pecuarista de SP morre em queda de avião de pequeno porte em fazenda de MS

Domingues enviou um sinal para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por volta das 10h, informando que estava com problemas no avião - Arquivo Pessoal

O pecuarista e piloto Danilo Carromeu Domingues, 47 anos, de Presidente Prudente (a 173 km de Araçatuba), morreu na manhã desta terça-feira (27), em uma propriedade rural de Brasilândia, na região leste de Mato Grosso do Sul. Sua aeronave, de porte pequeno, prefixo PT-IEL, caiu, pegou fogo e explodiu. De acordo com a Polícia Civil, o piloto era o proprietário da aeronave e fazendeiro.

Ele teria saído de Presidente Prudente por volta das 8h (horário local) e seguia para uma fazenda dele, em Rio Verde (GO). Domingues enviou um sinal para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por volta das 10h, informando que estava com problemas no avião. Técnicos da Força Aérea Brasileira (FAB) seguiram para o local junto com o Corpo de Bombeiros.