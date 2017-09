Pecuarista Cícero de Souza irá ajudar o Hospital Auxiliadora através de leilão

A equipe do setor de captação de recurso do Hospital Auxiliadora reuniu no mês de agosto com o ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) e pecuarista, Cícero de Souza, na ocasião Cícero se comprometeu em doar 1 touro através de um leilão que irá promover no mês de outubro.

De acordo com Cícero, a equipe que o visitou mostrou os avanços e também a real necessidade da Instituição. “Sempre ajudei o hospital, sou filho de Três Lagoas, sabemos a crítica expansiva de nosso país, se as entidades e pessoas não ajudar, nossas instituições ficaram desassistidas”, disse.

Para a supervisora de captação de recurso, Regiane Ferreira, essas parcerias são muito importantes, porque através delas o hospital consegue desenvolver seus projetos. “É muito gratificante quando podemos contar com essas pessoas que reconhecem o trabalho que vem sido desenvolvido pelo Hospital, hoje possuímos vários “Auxiliadores do Bem”, que como o próprio nome já disse, nos auxiliam com nossos projetos”, disse.

Quer ser um voluntário e virar um Auxiliador do Bem? Basta ligar para o setor de Captação de Recurso (67) 3221-8730.

