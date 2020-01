Peão de rodeio e dono do canal Arena Bruta morrem em acidente de carro

Lucas no último vídeo feito no canal Arena Bruta, postado no sábado - REPRODUÇÃO

O peão de rodeio Lucas Macedo Ferreira, de 25 anos, e André Brazão, o Capivara, de 22 anos, dono do canal Arena Bruta, morreram em acidente de carro na rodovia MS-240, próximo a Inocência (MS), por volta das 5h30 deste domingo. Os dois iriam gravar vídeo para o canal de Brazão na cidade.





Lucas Ferreira tinha 25 anos e tinha carreira sólida no rodeio

Brazão trabalhava na divulgação dos rodeios

Os dois moravam em Jales (SP) e eram muito conhecidos no circuito de rodeios da região. Brazão também era assessor de imprensa da companhia ACR de rodeios.

O veículo onde os dois estavam, um Fiat Uno, sofreu colisão frontal com uma carreta carregada de madeira. Eles morreram no local. A perícia ainda não divulgou a causa do acidente.

Último vídeo postado no canal Arena Bruta, na tarde de ontem: