“PDT é o Partido da transformação”, garante Lupi em evento de Campo Grande

Na noite da última quinta-feira (03), aconteceu a cerimônia de posse do diretório do PDT Municipal de Campo Grande, a qual os vereadores Odilon de Oliveira e Ademir Santana, assumiram a presidência e vice-presidência, respectivamente. Para celebrar esse ato, o deputado federal e presidente do diretório estadual Dagoberto Nogueira recebeu o presidente nacional do partido Carlos Lupi, juntamente com representantes sindicais e demais autoridades presentes.

O atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), também esteve presente e reconheceu no PDT uma forte condução política por meio dos seus representantes e da sua atuação, “confio no Odilon e no vereador Ademir num caminho reto, vertical, compromissados com a boa política”, declara.

Em seu pronunciamento, Odilon de Oliveira afirmou que agora é o momento de “organizar a casa”. Segundo ele, o seu compromisso será de colaborar para o crescimento do Partido e de colocá-lo na vanguarda da política. “O partido não é de uma pessoa só, mas de cada um que está aqui presente. Precisamos preparar a casa para uma revolução política que acontecerá no ano que vem”, anuncia. Ainda ressalta, “esse partido não será só de palavras, mas de ação”.

Durante a posse, Carlos Lupi, se pronunciou e ressaltou o trabalho que o deputado Dagoberto vem desenvolvendo a frente do diretório estadual em Mato Grosso do Sul. “Tenho muito orgulho do Dagoberto, da ousadia, do trabalho e da lealdade, porque a lealdade é a marca do bom caráter. É hora de homens e mulheres de coragem, de gente que tem amor pelo país e não tenha medo de falar que faz política”, afirmou.

Sobre as eleições futuras, Lupi declara que grandes nomes podem compor o Partido Municipal, porque, de acordo com ele, o partido não carrega manchas da corrupção e que o diferencial é não se conformar com a situação política da qual o país se encontra.

O deputado Dagoberto concordou com as palavras do, então, presidente nacional do partido, e estendeu o convite a todos aqueles que ainda não fazem parte do partido se filiarem. “Estamos de portas abertas e sempre tive orgulho de fazer parte da história desse partido”.

Com relação ao novo diretório municipal, Dagoberto declarou estar satisfeito. “Odilon veio para ser presidente do partido, nós queríamos essa cara nova, essa disposição de lutar com o Ademir, os dois vereadores eleitos nos enchem de orgulho na Câmara. Com essas pessoas vamos montado um partido diferente para o Mato Grosso do Sul”, assegurou.

