PCDF publica edital com 1800 vagas para o cargo de agente de polícia

O edital da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o cargo de agente de polícia saiu nesta quarta-feira (01 de julho). A corporação oferece 1.800 vagas para o cargo de agente de Polícia, sendo 600 imediatas e 1200 para cadastro de reserva, além de salários iniciais de R$ 8.698,78. As inscrições acontecem entre os dias 18 de agosto e 08 de setembro de 2020, pelo site do Cebraspe neste link, com taxa no valor de R$ 196,00.

A prova objetiva e discursiva será realizada em Brasília (DF) no dia 18 de outubro de 2020. O Teste de Aptidão Física (TAF) e as etapas seguintes do concurso também ocorrem em Brasília, entre os anos de 2021 e 2022.

Segundo o coordenador das carreiras policiais do Gran Cursos Online, Érico Palazzo, é importante que os candidatos que já vinham se preparando para os certames do Depen, e de outras Polícias Civis, aprimorem os estudos, e se preparem para o certame com seriedade. “Quem já vinha se preparando para o certame, baseado no edital de 2013, saiu na frente”, fala Palazzo.

O professor também fala de disciplinas como Direito Administrativo, Estatística, e Contabilidade, novidades neste edital, e que não estavam previstas no edital de escrivão. “São disciplinas novas, mas que não devem ser o bicho papão para todo mundo, já que todos estão no mesmo barco, e temos que lembrar que nem todos sabem de tudo em um certame público. Nesse sentido, é importante o candidato fazer uma análise do edital, e ver as disciplinas que precisará dedicar um maior tempo nos estudos”, ressalta Palazzo.

Testes físicos

Palazzo também chama a atenção para o Teste de Aptidão Física (TAF), no qual os candidatos precisam se atentar para a aprovação geral em todos os circuitos, o que será um fator decisivo. O candidato precisa se atentar aos 60 pontos que devem ser atingidos em todos os testes do TAF, caso contrário, será eliminado. Além disso, é fundamental uma preparação com antecedência para não ser reprovado”, ressalta o profissional.

Prova discursiva

Um dos pontos ressaltados pelos docentes foi a prova discursiva. De acordo com Fernando Mesquita, Diretor do Programa de Coach do Gran Cursos Online, o candidato que tem dificuldades em escrever um bom texto, precisará começar os treinos o quanto antes, já que a nota de corte será alta. “O candidato precisará escrever um bom texto, claro e conciso, já que a concorrência promete ser alta, devido ao número de vagas”, pondera o docente, que ainda dá como dica o treino de uma prova discursiva semanal.