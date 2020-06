Pavimentada há 30 anos, Avenida Marinha começa receber asfalto novo

Principal via comercial da Coophavila 2, conjunto habitacional com uma população de 10 mil habitantes, a Avenida Marinha começou a ser recapeada nesta sexta-feira (19) - (Foto: Karine Matos)

Principal via comercial da Coophavila 2, conjunto habitacional com uma população de 10 mil habitantes, a Avenida Marinha começou a ser recapeada nesta sexta-feira (19). O asfalto antigo, feito há 30 anos com tratamento superficial duplo, após tanto tempo ficou todo remendado por sucessivos tapa-buraco, o que gera um custo alto de manutenção. A avenida atravessa o bairro e liga as Avenidas Gunter Hans e Nasrif Siufi, acessos ao macro anel rodoviário.





Avenida Marinha (Foto: Karine Matos)

Antes da aplicação do CBUQ (asfalto usinado a quente), desde o início da semana equipes da empreiteira responsável pelo serviço, fizeram remendos em alguns trechos e a fresagem, remoção da capa asfáltica deteriorada.

A previsão é que em 15 dias o serviço esteja concluído em toda extensão da avenida, 3 quilômetros, considerando cada pista. O recapeamento da Avenida Marinha, íntegra o projeto da Prefeitura de executar 25 quilômetros de recapeamento em 21 vias distribuídas em 5 das 8 regiões urbanas da cidade. Na região do Lagoa , onde está localizada a Coophavila 2, estão programados 7,5km .

Na sequência receberá asfalto novo, a Rua Souto Maior que se estende por 3 quilômetros. Começa na Avenida Panambi Vera e passa por vários bairros, como o Jardim Tijuca, Jardim Corcovado, Vila São Pedro , São Jorge Lagoa. Numa segunda etapa será recapeada o trecho restante, quando a Souto Maior, passa a se chamar Fátima do Sul e finalmente, se torna Rua Península, na Coophavila 2.

Rua Rodolfo José Pinho (Foto: Karine Matos)

Depois da Souto Maior, será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon. Depois receberá asfalto novo a Rua Manoel Joaquim de Moraes que também atravessa vários bairros, como Vila Jussara, coophama e Leblon, um trajeto de 1,5 km.

Nesta sexta-feira, além do recapeamento da Avenida Marinha, teve continuidade a preparação da Rua Rodolfo José Pinho, com fresagem do asfalto e remendos. No sábado será feitos os cruzamentos das ruas transversais (os chamados limpa rodas) da Avenida José Nogueira Vieira que já foi recapeada até rotatória com a Avenida Marques de Pombal e receberá ( numa segunda fase) asfalto novo num trecho adicional, até a Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, no conjunto Arnaldo Figueiredo.