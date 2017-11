Pavimentação, pontes e saneamento marcam investimentos estaduais em Amambai

Governador cumpriu agenda no município nesta tarde, onde vistoriou obras na MS-156 e inaugurou investimentos em infraestrutura.

Campo Grande (MS) – Obras de pavimentação, saneamento e mais uma ponte de concreto foram entregues hoje pelo governador Reinaldo Azambuja no município de Amambai. “Os investimentos que entregamos aqui são resultados da parceria que a gente constrói com Amambai e com os 79 municípios”, declarou o governador.

Nesta tarde, ele vistoriou as obras de reconstrução da MS-156 no trecho que liga Caarapó a Amambai. A pista que estava completamente destruída passa por processo de reconstrução. “Foi uma alegria poder ter vindo de Caarapó aqui pela MS-156 que passa por uma reconstrução e ver o quanto adiantado está o serviço. Uma obra bem-feita, com engenharia, planejamento e uma qualidade enorme na execução como devem ser as obras públicas”, comentou.

Já em Amambai, descerrou a placa de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade para tratar 40 litros de esgoto por segundo. Os investimentos em saneamento foram feitos em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e executados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Eles incluíram a entrega de 6.055 metros de rede coletora de esgoto e 116 ligações domiciliares de esgoto, construção de quatro estações elevatórias e a implantação de 2.731 metros de linha de recalque.

Na sequência, assinou ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município, cujos investimentos chegam a R$ 4,8 milhões.

Entregou ainda uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Macaúba, na rodovia vicinal situada em um trecho da Fazenda Macaúba. A travessia conta com seis metros de largura e 12 de extensão e recebeu investimentos de mais de meio milhão de reais.

“Hoje nós vamos completar sete pontes de concreto entregues e temos mais duas a entregar, completando mais de R$ 13 milhões investidos aqui em pontes de concreto com recursos próprios do Governo do Estado melhorando o escoamento da produção e tráfego do setor produtivo”, declarou o governador.

Participaram das entregas os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, e de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, além de lideranças e prefeitos da região.

Novos projetos

Além dos investimentos já existentes, ele lembrou que outras rodovias da região em fase de estudo para melhorias. Uma delas é a que liga Amambai a Juti e ainda não possui pavimentação. A obra já tem projeto e orçamento prontos, mas depende de empréstimo junto ao Banco Mundial, assim como a via que liga Amambai a Coronel Sapucaia cuja reconstrução também depende do financiamento.

A Sul-Fronteira é outra rodovia que tem investimentos previstos, por conta de sua importância para o escoamento de riquezas. A obra tem sido colocada com prioridade de investimentos pela bancada federal. “Nós vamos dar sequência nessa obra que é fundamental para a região de fronteira”, adiantou.

Em fase final de projeto executivo, a reconstrução do hospital também contará com recursos estaduais, por meio de convênio com a prefeitura de Amambai. “Tenho certeza de que dará melhor condição de atendimento a toda a região”, observou.

Danúbia Burema e Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Chico Ribeiro